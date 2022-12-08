Экспорт газа прекращен в Узбекистане

8 дек. 14:15

Из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода Узбекистан полностью приостановил экспорт природного газа, заявил председатель правления АО "Узтрансгаз" Бехзот Нарматов.

Ранее замглавы Минэнерго Шерзод Ходжаев сообщал, что Узбекистан практически прекратил газовый экспорт и увеличил импорт голубого топлива в связи с ростом внутреннего потребления в холода.

"В связи с тем, что сейчас наша основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения, весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%, и этот объем направлен населению", - цитирует его РИА Новости.

По словам Нарматова, в 2022 году объемы газового экспорта из Узбекистана снизились в три раза по сравнению с 2021 годом. "Это также связано с тем, что в Узбекистане в последнее время было построено несколько новых электростанций. Экономика развивается... Соответственно, мы также пересчитываем объем экспорта и импорта газа", – подчеркнул глава "Узтрансгаза".