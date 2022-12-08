Штормовое предупреждение по погоде, спровоцировавшей обледенение ЛЭП, продлено в Кабардино-Балкарии

8 дек. 13:47

Неблагоприятные метеоусловия продолжатся в Кабардино-Балкарии 8-9 декабря, передает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Прогнозируется возникновения происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, обрывом линий связи и ЛЭП, нарушением работы коммунальных служб и систем жизнеобеспечения, осложнением условий проведения аварийно-восстановительных работ", - пояснили в ведомстве.

Таким образом, штормовое предупреждение продлено на два дня.

Обледенения проводов ЛЭП с последующим обрывом начались 5 декабря, они спровоцировали аварийные отключения энергоснабжения. На следующий день без света в трех районах Кабардино-Балкарии остались почти 62 тыс человек и 66 соцобъектов.

На вчерашний вечер обесточены были 53 тыс человек в 17 населенных пунктах республики.