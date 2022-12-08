Россию невозможно исключить из G20

8 дек. 13:39

Группа двадцати (G20) не имеет никакого отношения к оборонному бюджету США, и исключить Россию из этой международной организации никто не может, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Военные бюджеты последних лет стали для американских законодателей рождественской елкой, если употребить англосаксонский термин, то есть на них навешиваются цацки, которые дороги, внимание к которым привлечено у определенных групп законодателей. Какое имеет отношение деятельность Группы двадцати к военному бюджету США - понятно только тем, кто навешивает на военный бюджет эти дополнительные прибамбасы. Никто Россию из Группы двадцати исключить не может", - подчеркнул он, выступая в эфире телеканала "Россия-24".