В Черкесске достроили первую в регионе соборную мечеть

8 дек. 13:36

До конца текущего года в Карачаево-Черкесии откроется первая в республике соборная мечеть, пишет "Российская газета".

Мечеть в Черкесске заложили еще в 2007 году, однако строительство началось лишь в 2011 году. Сообщается, что весомый вклад в завершение длительных работ внес глава региона Рашид Темрезов.

Мечеть в византийском стиле оборудована четырьмя 50-метровыми минаретами и увенчана 33 куполами. Здание вмещает более 5000 прихожан, причем для мужчин и женщин предусмотрены отдельные залы. Оборудованы помещения для омовения в теплый и холодный сезоны. Рядом с мечетью обустроен парк с фигурными скамьями и фонтаном.

Открытие соборной мечети в Черкесске пройдет в середине декабря. На церемонии ждут гостей из соседних регионов. В здании предыдущей главной городской мечети на территории исламского комплекса откроют медресе.