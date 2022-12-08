Форум регионов Казахстана и России состоится в следующем году в Костанае

8 дек. 13:34

Власти Казахстана ведут работу по подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России, который пройдет в Костанае в будущем году. Об этом аким Костанайской области Кумар Аксакалов рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву.

По итогам встречи глава государства поручил новому руководителю области продолжить работу по дальнейшему развитию региона и росту благосостояния жителей.

Кроме того, на встрече была отмечена важность обеспечения модернизации сел посредством всесторонней поддержки и развития АПК, обновления инфраструктуры и развития транспортно-логистической отрасли.