Россия, Азербайджан и Армения встретились на уровне генпрокуроров

8 дек. 13:00

Встреча генеральных прокуроров России, Азербайджана и Армении прошла в Москве, в ходе которой также состоялись двусторонние переговоры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

На встрече главы ведомства Игорь Краснов с азербайджанским коллегой Камраном Алиевым обсуждались вопросы укрепления межведомственных связей и координации совместных усилий по предотвращению растущих угроз безопасности в регионе. Визит Азербайджанского генпрокурора состоялся по инициативе Москвы.

"Краснов сообщил, что Генпрокуратура России будет наращивать антикоррупционное сотрудничество на пространстве СНГ, используя для этого площадку межгосударственного совета по противодействию коррупции, весьма успешно действующего на протяжении уже многих лет", - говорится в сообщении.

Также Краснов обратил внимание на высочайший уровень двустороннего взаимопонимания и лично генпрокурорами, что, по его словам, позволяет оперативно противодействовать криминальным проявлениям трансграничного характера.

В свою очередь Камран Алиев заявил о недопустимости организации незаконных поездок в Карабах и незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. Также он сообщил о необходимости продолжения предпринимать совместные действия для нахождения лиц, пропавших после военных действий.

Кроме того, он призвал не допустить процесса минирования территорий Азербайджана, который продолжает армянская сторона. "Азербайджан полностью соблюдает условия трехсторонних заявлений", - добавил генпрокурор.