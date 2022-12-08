СМИ: воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией откроются до конца года

8 дек. 13:14

Представители Анкары и Еревана обсудили перспективы воздушных грузоперевозок между странами, а также открытие пограничного пункта Алиджан. Об этом сообщает Hürriyet.

По его данным, воздушные грузоперевозки могут стартовать до конца уходящего года.

Помимо этого, стороны работают над открытием пограничного пункта Алиджан, запуск которого задерживается из-за 128-метрового моста, который нуждается в капитальном ремонте.

Издание уточняет, что несколько недель назад прошла посвященная этому вопросу встреча на уровне экспертов, но конкретные шаги в этом направлении потребуют еще некоторого времени из-за сложных погодных условий в регионе.

Кроме того, уже проводятся технические исследования по поводу открытия прямой торговли между Турцией и Арменией.