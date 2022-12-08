Анкара хочет получить от Москвы более чем 25-процентную скидку на газ

8 дек. 13:48

Представители Турции проведут переговоры с российской делегацией в Анкаре, на которых рассчитывают обсудить более чем 25-процентную скидку на импортируемый из России газ, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников высокого ранга.

По их словам, Анкара стремится к тому, чтобы скидка распространялась на платежи 2023 года и на некоторые платежи, сделанные в 2022 году, задним числом.

Там же добавили, что если Турция не сможет добиться желаемой скидки, тогда она постарается получить отсрочку по платежам до 2024 года.