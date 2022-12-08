Раиси отметил общность Ирана и России в борьбе с религиозным экстремизмом

8 дек. 12:56

Президент Ирана Эбрахим Раиси в приветствии к участникам XVIII Международного мусульманского форума "Справедливость и умеренность: божественные принципы миропорядка" отметил общность понимания Тегерана и Москвы в вопросе борьбы с религиозным экстремизмом. Об этом говорится в приветствии Раиси, который проходит в Москве. Текст зачитал в четверг советник президента Ирана Абуль Касим Долаби.

"Сегодняшняя Россия является успешной моделью диалога авраамических религий и исламских мазхабов. Эта непревзойденная возможность объективно воплотилась в жизнь в виде широких связей православной церкви и суннитских муфтиев с религиозными и научными центрами Ирана", - говорится в тексте приветственного послания.

"Благодать подобных связей между религиями приводит к общему пониманию двух стран, Ирана и России, относительно международной повестки дня, в частности по вопросу терроризма, который проявился в единстве действий этих стран в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) и религиозным экстремизмом", - также отмечается в нем.

"Принципиальная политика Ирана во взаимодействии с Россией всегда основывалась на укреплении отношений с этой страной", заключает президент Ирана.