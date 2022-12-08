В АТОР назвали страны с прямыми рейсами в 2022 году

8 дек. 12:38

Россиянам перечислили страны, в которые в 2022 году можно улететь прямыми рейсами, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Только две трети из доступных направлений могут заинтересовать туристов, некоторые остаются небезопасными или закрытыми из-за COVID-19. Тем не менее, большинство доступных стран безвизовые для россиян или предполагают получение визы по прибытии.

Отмечается, что в список открытых направлений вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизию, Китай.

Также прямым рейсом можно отправиться на Кубу, Лаос, Мальдивы, Монголию, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Шри-Ланку и Эфиопию.