Члена ИГИЛ задержали в Тбилиси

8 дек. 12:23

В Тбилисском международном аэропорту задержан гражданин Грузии Цискар Тохосашвили, обвиняемый в участии в запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает Служба госбезопасности Грузии.

Тохосашвили в 2015 году уехал из страны и вступил в ряды ИГИЛ, в которой был влиятельной фигурой. Он возглавлял один из отрядов и участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке, имел связи с лидерами террористической организации.

Уточняется, что задержанный может лишиться свободы на 10-17 лет.

Стоит добавить, что младший брат Тохосашвили Цезарь Тохосашвили сейчас отбывает длительный тюремный срок в тюрьме за терроризм.