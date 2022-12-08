Силуанов: введение потолка цен на нефть – это нерыночная мера

8 дек. 12:12

Глава Минфина Антон Силуанов назвал введение потолка цен на нефть нерыночной мерой. По его словам, она будет иметь последствия для мирового рынка.

«Понятно, что это нерыночные механизмы. Запад нас всегда призывал к использованию прозрачных, рыночных мер, воздействуя на экономику. Хотя сам - мы это и раньше видели - использует двойные стандарты», - поделился он.

Далее он отметил, что «рынок не обманешь». «Если где-то идет зарегулирование, значит, с другой стороны пойдет и влияние на цены, и на объемы потребления на рынке и так далее», - цитирует Силуанова ТАСС.