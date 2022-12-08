В школе Дагестана подросток распылил перцовый баллончик

8 дек. 11:46

В Дагестане подросток пришел в школу и распылил перцовый баллончик, информирует пресс-служба Минздрава региона.

Уточняется, что в результате случившегося пострадали 13 учащихся школы. По данным медиков, шестеро детей находятся в состоянии средней степени тяжести, семеро учеников – в удовлетворительном.

«Состояние детей, поступивших в Сулейман-Стальскую ЦРБ после отравления перцовой смесью, не вызывает опасений. Врачами предприняты все необходимые детоксикационные мероприятия, семеро детей выписаны домой», - говорится в сообщении.

По факту проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства.