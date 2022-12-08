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Посол Азербайджана во Франции прокомментировала интервью France 24 с сепаратистской марионеткой Арутюняном

Посол Азербайджана во Франции прокомментировала интервью France 24 с сепаратистской марионеткой Арутюняном

Трансляция телеканалом France 24 интервью т. н. представителя незаконного образования, не признанного международным сообществом, поощряет пропаганду сепаратизма.

Такое заявление распространила на своей странице в социальной сети посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, комментируя показ интервью армянского политика Араика Арутюняна, играющего роль "президента" фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахе.

"Это нацелено на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и наносит ущерб мирным усилиям, обостряя напряженную ситуацию", - предупредила дипломат.

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