Еще 7,4 тыс россиян заболели COVID-19 за сутки

8 дек. 11:25

В России за минувшие сутки выявили 7 430 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 697, в Санкт-Петербурге - 863, в Подмосковье - 230. В Краснодарском крае - 60, в Ставропольском крае - 77, в Крыму - 27, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 7, в Чечне - 7, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 643 194.

Госпитализированы за сутки 1 453 человека. Выздоровели 6 315 пациентов, за все время - 21 043 426.

Умерло за сутки 54 человек, с начала пандемии - 392 454.