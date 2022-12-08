Опрос: 76% россиян уверены, что в стране есть все нужное для самореализации молодежи

8 дек. 11:24

Большинство россиян уверены, что в стране созданы все необходимые условия для самореализации молодежи, чтобы она могла достичь успеха в жизни, следует из опроса ВЦИОМ.

Такой ответ дали 76% респондентов.

"Обратной точки зрения придерживаются 18%, но только 4% выбирают вариант ответа "безусловно, нет возможности"", - говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Более того, сама молодежь чаще видит возможности для самореализации, чем старшее поколение: среди 18-24-летних так считают 85%, что на 10 п.п. больше, чем среди населения старше 35 лет (75%).

В регионах созданные для самореализации условия их жители оценивают ниже, чем в целом по России, но позитивные оценки также преобладают: 59% против 37%. "Как и в предыдущем вопросе, молодые россияне чаще других видят условия для развития в своем регионе", - отмечается в сообщении.