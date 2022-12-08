В Ингушетии возбуждено уголовное дело после пожара в ТЦ

8 дек. 11:07

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после пожара в торговом центре в Назрани, возникшего после взрыва газовоздушной смеси, информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Уточняется, что причиной ЧП стала утечка газа в подземном газопроводе.

"Следственным отделом по Назрани следственного управления СК России по Ингушетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - указано в сообщении.

Уточняется, что сотрудникам экстренных служб удалось установить причину инцидента. В ходе осмотра места происшествия обследован близлежащий подземный газопровод, где обнаружена утечка газа из трещины в сварочном шве трубы. Расследование продолжается.