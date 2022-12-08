Эрдоган: Турция надеется "сломать хребет" высокой инфляции

8 дек. 10:43

Правительство Турции работает над тем, чтобы "сломать хребет" высокой инфляции в стране в начале 2023 года, заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы шаг за шагом решаем вопрос стоимости жизни и инфляции, который занимает повестку дня всех, включая Европу и Америку. Благодаря принятым нами мерам, мы надеемся сломать хребет инфляции в начале следующего года", - заверил турецкий лидер.

Напомним, что годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года - до 84,39% с 85,51% в октябре. В связи с этим рост потребительских цен за ноябрь, по данным ведомства, составил 2,88%.