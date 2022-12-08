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Авария с участием 7 автомобилей произошла на МКАД

Авария с участием 7 автомобилей произошла на МКАД

Автомобильная авария с участием 7 автомобилей произошла на внутренней стороне 52 км МКАД, сообщает столичный Департамент транспорта.

«На внутренней стороне 52 км МКАД (перед пересечением со Сколковским шоссе) столкнулись семь автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участниками ДТП стали несколько легковушек, включая кроссоверы, а также грузовая машина. Отмечается, что движение в районе аварии осуществляется по 1 из 5 полос.

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