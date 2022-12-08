Москвичей ждет облачный и холодный четверг

8 дек. 9:54

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковеца, сегодня в столичном регионе установится облачная погода, пройдет снег. Столбики термометров днем опустятся до минус 6 градусов

"То есть ожидается в Москве облачная погода, временами снег, слабая метель. Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, в Подмосковье минус 3-8 градусов", - сказал он РИА Новости.

Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, порывистый, атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 мм ртутного столба.

Также синоптик отметил, что за сутки в столице может выпасть до 2-3 мм осадков.