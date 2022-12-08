Газовщик погиб на заводе в Карагандинской области

8 дек. 9:41

Рабочий погиб на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, о трагедии рассказали в пресс-службе компании.

"Погиб газовщик АО "АрселорМиттал Темиртау" 1982 года рождения. Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.156 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), рассказали в областном департаменте полиции.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства трагедии.