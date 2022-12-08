Участник беспорядков в Иране казнен за нанесение ранения сотруднику сил безопасности

8 дек. 9:35

В Иране участнику беспорядков, который был признан виновным в нападении на сотрудников сил безопасности и нанесении ранений одному из них, вынесли смертельный приговор, сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, иранец Мохсен Шекари участвовал в блокировании движения по одной из тегеранских улиц и ранил тесаком одного из сотрудников.

"Угрожать людям холодным оружием и нападать на сотрудников сил безопасности, нанося им ранения, - значит совершать военные преступления", - приводит агентство заключение Верховного суда Ирана.