Рябков: Россия не намерена разрывать дипотношения с США

8 дек. 9:39

Россия не считает нужным разрывать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, ресурс других дипломатических демаршей еще не исчерпан, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не хотели бы такого развития. По большому счету разрыв дипотношений - это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно", - сказал он в интервью газете "Известия".

"Мы не можем рубить сплеча, мы не должны поддаваться на провокации, а провокации уже были неоднократно», - отметил дипломат, добавив, что ресурс дипломатических демаршей помимо разрыва отношений не исчерпан.