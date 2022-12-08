Азербайджан и Израиль будут сотрудничать в космосе

8 дек. 9:18

Израиль поможет Азербайджану нарастить потенциал в космической сфере, сообщил израильский посол в Баку Джордж Дик.

"Отношения между Израилем и Азербайджаном обширны и охватывают разные сферы. Я считаю, что космическая отрасль может быть одним из основных направлений сотрудничества между нашими странами, которое осуществляется как на правительственном уровне, так и на уровне частного сектора", - цитирует его Trend.

Как отметил посол, Израиль после запуска собственных спутников и оказания помощи другим государствам поможет Азербайджану развиваться и расти в указанной отрасли. Он также подчеркнул, что такие израильские компании, как ISI ImageSat, Rafael Advanced Defense Systems, Elbit Systems и другие, которые могут начать работать в Азербайджане в этой области.

"Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев посетил Израиль несколько месяцев назад, где встретился с представителями израильского Космического агентства, когда мы были там. И сегодня мы постоянно встречаемся с сотрудниками Космического агентства Азербайджана, с председателем и его командой, и говорим о различных программах", - добавил Дик.