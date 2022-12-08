Сроки вакцинации от гриппа продлили в Грузии

8 дек. 9:28

Жители Грузии теперь могут бесплатно вакцинироваться от гриппа до 10 декабря, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния в эфире телекомпании "Имеди".

Она напомнила, что прививка доступна всем гражданам Грузии в возрасте от полугода, ее можно сделать в примерно 400 медучреждениях страны.

Минздрав Грузии уже не в первый раз переносит завершение сроков бесплатной вакцинации, причем изначально прививку могла сделать только определенная группа лиц.

В данный момент из-за сезонных ОРВИ и гриппа клиники Грузии переполнены.