Вашингтон и Анкара обсудили потолок цен на российскую нефть

8 дек. 8:34

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал провели разговор, главной темой которого стал потолок цен на российскую нефть. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

"Они обсудили введение предельного уровня цен на доставляемую по морю российскую нефть", - сказано в сообщении.

В ходе разговора Адейемо акцентировал внимание на том, что режим ограничения цен касается только нефти российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, которые проходят через территориальные воды Турции.

Стороны также отметили наличие общих интересов в контексте поддержания достаточного уровня поставок на глобальном энергетическом рынке за счет введения простого режима контроля, в соответствии с которым будет предоставляться разрешение на транзит морской нефти через турецкие проливы, передает "Интерфакс".

Напомним, 5 декабря вступил в силу "потолок цен" на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его одобрили страны G7, а также Евросоюз и Австралия. Также начало действовать эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.