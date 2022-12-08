В МИД России назвали условие для возобновления переговоров с США по стратегической стабильности

8 дек. 7:28

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, какое условие необходимо для возобновления диалога с США по стратегической стабильности.

"Если и когда американцы дозреют до возобновления, мы будем готовы. Мы знаем, что это не будет просто", - сказал он в интервью "Известиям".

Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что диалог и раньше шел с трудом. "Сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции, но в конце концов это им решать", - пояснил Рябков.

При этом замминистра исключил односторонние уступки со стороны РФ. Разговор должен быть на равной, разумной, здравой и сбалансированной основе, добавил он.