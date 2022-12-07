Известный боец UFC боится ехать в Дагестан

7 дек. 23:50

Боец UFC в тяжелом весе Сирил Ган заявил, что в настоящее время не готов спарринговаться с дагестанскими спортсменами.

"Думаю, мне нужно будет сделать это после того, как я вырасту в своем зале, после того, как я подтяну борьбу с борцами из нашего зала, потому что у нас тут тоже много сильных борцов", - цитирует его Sports.ru.

По словам спортсмена, ему нет смысла туда ехать из-за огромной уровневой разницы. "Там же настоящие борцы. Так что мне нужно выйти на новый уровень здесь перед тем, как отправиться туда. Но думаю, это вполне возможно. Это был бы отличный опыт", – подчеркнул он.