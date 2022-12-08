В Кавказском районе Кубани появились новые рабочие места

8 дек. 5:31

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова посетила с рабочим визитом Кавказский район и сообщила, что для жителей была создана тысяча рабочих мест.

В Кропоткине она осмотрела обновленный кадровый центр "Работа России", также посетила образовательные и медицинские учреждения района.

В кадровом центре местным жителям помогают найти работу, пройти переквалификацию, бесплатно поучиться и пройти консультацию психолога.

"В районе за последние годы было реализовано несколько инвестсоглашений, создали тысячу новых рабочих мест. Сейчас важно удовлетворить спрос работодателей квалифицированными кадрами", - заявила Минькова.

Отметим, что сотрудников для работодателей в Кавказский район приглашают и из других районов края.