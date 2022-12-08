Дом-музей Вахтангова во Владикавказе может открыться в мае 2023 года

8 дек. 3:21

В мае будущего года во Владикавказе планируют после реконструкции открыть дом-музей Евгения Вахтангова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"После масштабной реконструкции в мае 2023 года к открытию готовится Дом-музей Е. Б. Вахтангова во Владикавказе. Здесь расположится культурный центр с театрально-концертным залом. Проект реконструкции вошел в перечень юбилейных мероприятий к 100-летию театра, прошедшему в 2021 году", - рассказали в ведомстве..

Запланированы совместные программы театра имени Вахтангова с Русским театром Владикавказа и Национальным театром Осетии.