РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Дом-музей Вахтангова во Владикавказе может открыться в мае 2023 года

Дом-музей Вахтангова во Владикавказе может открыться в мае 2023 года

В мае будущего года во Владикавказе планируют после реконструкции открыть дом-музей Евгения Вахтангова. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

"После масштабной реконструкции в мае 2023 года к открытию готовится Дом-музей Е. Б. Вахтангова во Владикавказе. Здесь расположится культурный центр с театрально-концертным залом. Проект реконструкции вошел в перечень юбилейных мероприятий к 100-летию театра, прошедшему в 2021 году", - рассказали в ведомстве..

Запланированы совместные программы театра имени Вахтангова с Русским театром Владикавказа и Национальным театром Осетии.

1020 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version