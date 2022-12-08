РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Члены ЕС требуют от Брюсселя скорректировать санкции против российского продовольственного экспорта

Financial Times
Члены ЕС требуют от Брюсселя скорректировать санкции против российского продовольственного экспорта

Ведущие страны ЕС призывают Брюссель скорректировать санкции в отношении Москвы и сделать более четким исключение для российских поставок пшеницы и удобрений. По их словам, из-за нынешних правил важные товары попадают в бедные страны с опозданием.  Согласно документу, попавшему в распоряжение Financial Times, Германия, Франция и Нидерланды оказались среди стран, которые призывают Европейскую комиссию ввести поправку, уточняющую санкции в отношении продовольственного экспорта из России. 

Африканские страны, страдающие от дефицита продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, выступили против европейских санкций. Маки Салл, президент Сенегала и председатель Африканского союза, заявил, что континент страдает от ”побочных эффектов” строгих мер, которые западные союзники применяют в отношении России. Хотя Еврокомиссия обеспечила европейские страны руководством, разрешающим транзит российского зерна и удобрений, транспортные операторы говорят, что оно недостаточно четкое, чтобы гарантировать правовую защиту. 

”Нынешняя ситуация в правовом поле усиливает критику в отношении санкций, которые тормозят торговлю продуктами и удобрениями”, - говорится в совместном документе группы стран, среди которых Испания, Бельгия и Португалия.  Согласно документу, грузы время от времени задерживаются в европейских портах дольше, чем необходимо, потому что компании опасаются участвовать в операциях с российскими предприятиями, которыми владеют лица, попавшие под санкции. 

Финансовые институты, страховщики и оптовые продавцы с неохотой идут на коммерческие сделки по российскому экспорту продовольствия и удобрений, что нарушает цепочки поставок.  Возникла ”нежелательная” ситуация, при которой европейские санкции в  сельскохозяйственном секторе оказались жестче, чем американские и британские. ”Это противоречит общей европейской политике по обеспечению продовольственной безопасности”, - говорится в документе. 

Еврокомиссия утверждает, что ни одна из её санкций в отношении торговли не касается пшеницы и удобрений. Официальный представитель ЕК напомнил, что руководство разрешает транзит и передачу российских удобрений неевропейским странам. По его словам, благодаря инструкции, несколько партий удобрений, застрявших в европейских портах, были разблокированы. ”Если третьи страны хотят приобрести российские удобрения, нет таких европейских санкций, которые бы запрещали подобного рода операции. На самом деле, российский экспорт удобрений в третьи страны не снизился”, - добавил официальный представитель ЕК. 

С мая Африканский союз жалуется, что ЕС блокирует поставки, и в результате, ряд стран континента сблизились с Россией. Салл посетил Москву с визитом в июне.

Среди 35 стран, которые воздержались при голосовании за резолюцию ООН, осуждающую присоединение Россией регионов Украины, половина - африканские. 

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) 345 млн человек сталкиваются с серьезными проблемами продовольственной безопасности в 82 странах, где представлено агентство. Кризис на Украине увеличил их количество на 70 млн. 

Африканский банк развития сообщил, что странам континента не хватает двух миллионов тонн удобрений накануне посевного сезона. 

”В связи с перебоями в поставках продовольствия на фоне украинского кризиса Африке не хватает 30 млн тонн продуктов питания, в особенности пшеницы, кукурузы и бобовых, импортируемых из России и Украины”. 

Европейские государства, требующие пересмотра санкций, напоминают о заключенной при посредничестве ООН сделке на поставку десятков тонн удобрений российского производителя ”Уралхим”, которые были задержаны в портах ЕС. 

Страны блока требуют, чтобы из санкций были исключены ”средства и экономические ресурсы, которые крайне необходимы для приобретения, импорта, экспорта и транспортировки сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе пшеницы и удобрений, а также сами сельскохозяйственные продукты”. 

”Сложившаяся ситуация противоречит инициативам стран-членов ЕС в отношении продовольственной безопасности в целом, и в частности в отношении кризиса удобрений”, - говорится в документе. Один из дипломатов сообщил, что бывали случаи, когда грузы ”болтались” в портах по несколько недель. 

ЕС готовит девятый пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Несколько европейских стран хочет воспользоваться возможностью, чтобы внести изменения для продовольственных товаров и удобрений.

795 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Видео

English version