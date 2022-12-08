Члены ЕС требуют от Брюсселя скорректировать санкции против российского продовольственного экспорта

Ведущие страны ЕС призывают Брюссель скорректировать санкции в отношении Москвы и сделать более четким исключение для российских поставок пшеницы и удобрений. По их словам, из-за нынешних правил важные товары попадают в бедные страны с опозданием. Согласно документу, попавшему в распоряжение Financial Times, Германия, Франция и Нидерланды оказались среди стран, которые призывают Европейскую комиссию ввести поправку, уточняющую санкции в отношении продовольственного экспорта из России.

Африканские страны, страдающие от дефицита продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, выступили против европейских санкций. Маки Салл, президент Сенегала и председатель Африканского союза, заявил, что континент страдает от ”побочных эффектов” строгих мер, которые западные союзники применяют в отношении России. Хотя Еврокомиссия обеспечила европейские страны руководством, разрешающим транзит российского зерна и удобрений, транспортные операторы говорят, что оно недостаточно четкое, чтобы гарантировать правовую защиту.

”Нынешняя ситуация в правовом поле усиливает критику в отношении санкций, которые тормозят торговлю продуктами и удобрениями”, - говорится в совместном документе группы стран, среди которых Испания, Бельгия и Португалия. Согласно документу, грузы время от времени задерживаются в европейских портах дольше, чем необходимо, потому что компании опасаются участвовать в операциях с российскими предприятиями, которыми владеют лица, попавшие под санкции.

Финансовые институты, страховщики и оптовые продавцы с неохотой идут на коммерческие сделки по российскому экспорту продовольствия и удобрений, что нарушает цепочки поставок. Возникла ”нежелательная” ситуация, при которой европейские санкции в сельскохозяйственном секторе оказались жестче, чем американские и британские. ”Это противоречит общей европейской политике по обеспечению продовольственной безопасности”, - говорится в документе.

Еврокомиссия утверждает, что ни одна из её санкций в отношении торговли не касается пшеницы и удобрений. Официальный представитель ЕК напомнил, что руководство разрешает транзит и передачу российских удобрений неевропейским странам. По его словам, благодаря инструкции, несколько партий удобрений, застрявших в европейских портах, были разблокированы. ”Если третьи страны хотят приобрести российские удобрения, нет таких европейских санкций, которые бы запрещали подобного рода операции. На самом деле, российский экспорт удобрений в третьи страны не снизился”, - добавил официальный представитель ЕК.

С мая Африканский союз жалуется, что ЕС блокирует поставки, и в результате, ряд стран континента сблизились с Россией. Салл посетил Москву с визитом в июне.

Среди 35 стран, которые воздержались при голосовании за резолюцию ООН, осуждающую присоединение Россией регионов Украины, половина - африканские.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) 345 млн человек сталкиваются с серьезными проблемами продовольственной безопасности в 82 странах, где представлено агентство. Кризис на Украине увеличил их количество на 70 млн.

Африканский банк развития сообщил, что странам континента не хватает двух миллионов тонн удобрений накануне посевного сезона.

”В связи с перебоями в поставках продовольствия на фоне украинского кризиса Африке не хватает 30 млн тонн продуктов питания, в особенности пшеницы, кукурузы и бобовых, импортируемых из России и Украины”.

Европейские государства, требующие пересмотра санкций, напоминают о заключенной при посредничестве ООН сделке на поставку десятков тонн удобрений российского производителя ”Уралхим”, которые были задержаны в портах ЕС.

Страны блока требуют, чтобы из санкций были исключены ”средства и экономические ресурсы, которые крайне необходимы для приобретения, импорта, экспорта и транспортировки сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе пшеницы и удобрений, а также сами сельскохозяйственные продукты”.

”Сложившаяся ситуация противоречит инициативам стран-членов ЕС в отношении продовольственной безопасности в целом, и в частности в отношении кризиса удобрений”, - говорится в документе. Один из дипломатов сообщил, что бывали случаи, когда грузы ”болтались” в портах по несколько недель.

ЕС готовит девятый пакет санкций против России в связи со спецоперацией на Украине. Несколько европейских стран хочет воспользоваться возможностью, чтобы внести изменения для продовольственных товаров и удобрений.