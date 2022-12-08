Миграционный план Макрона: больше депортаций, оставшимся - законный статус

На это неделе миграционный вопрос вновь занял центральное место во французской политической повестке: президент Эмманюэль Макрон предложил ужесточить депортации, но при этом расширить возможности трудоустройства мигрантов с необходимыми профессиональными навыками.

По данным The New York Times, правительство Макрона пытается сбалансировать давление со стороны крайне правых, требующий взять миграцию под контроль, на фоне необходимости в рабочих-мигрантах. Новый законопроект отражает давнее желание упросить как прием, так и депортацию, что было обещано Макроном во время предвыборной кампании в начале года. Недавние инциденты, в том числе убийство школьницы незаконным мигрантом и вызвавшее спор судно со спасенными мигрантами, вынудили правительство предпринять меры по снижению напряженности.

Миграция давно уже занимает особое место в политике Франции. Новое предложение президента - 29-й закон страны об иммиграции и предоставлении убежища за последние сорок лет. Политики и эксперты, в основном из лагеря правых, считают, что страна отмахивается от вышедшего из-под контроля наплыва мигрантов. На самом деле, соотношение мигрантов к населению во Франции меньше, чем в большинстве соседних стран, а за последнее десятилетие иммиграции росла более медленными темпами, чем в среднем по Европе.

Во вторник законодатели четыре часа обсуждали план Макрона, который, как ожидается, будет представлен к голосованию следующей весной. Правительство рассчитывает заручиться поддержкой оппозиции как слева, так и справа, что необходимо для принятия закона, поскольку партия президента утратила абсолютное большинство в Национальной ассамблее. ”Вполне законно поднять вопрос о нашей миграционной политике. Объяснить, кого мы приветствуем, кого мы можем принять, а кого нет”, - заявила премьер-министр Элизабет Борн, обращаясь к Национальной ассамблее - нижней и более влиятельной палате парламента.

Основная задача законопроекта - упростить обременительный депортационный процесс в стране. Согласно майскому отчету Сената, за последние десять лет всего 15% мигрантов, которым было предписано покинуть страну, выехали из Франции.

В рамках нового законопроекта количество возможных обращений для тех, кому было отказано в убежище, сокращается с 12 до 4 раз, процедура депортации ускоряется, а ряд гарантий для иностранцев упраздняется с тем, чтобы их было легче выдворить, если они обвиняются в преступлениях. ”Мы должны быстрее принимать тех, кто действительно нуждается в убежище. И быстрее отказывать тем, кто не может его получить на территории нашей страны”, - заявил министр внутренних дел и сторонник жесткой линии Жеральд Дарманин.

Группы гуманитарной помощи, в том числе и Amnesty International, раскритиковали законопроект, заявив, что предложенные меры ”рискуют усугубить и без того сложную ситуацию с правами иностранцев”, в том числе с правом на предоставление убежища и справедливое судебное разбирательство, что приведет к ”ухудшению ненадежного положения” просителей убежища.

Незащищенность мигрантов уже несколько дней демонстрируется в центре Парижа: десятки молодых мигрантов разбили палатки у Лувра на морозе, требуя, чтобы их признали несовершеннолетними без сопровождения взрослых и предоставили убежище.

Франсуа Эран, ведущий эксперт по миграции и преподаватель в Коллеж де Франс, считает, что Франция выдает ”слишком много распоряжений о депортации, больше, чем может исполнить”, в том числе и мигрантам, которые работают и хорошо интегрировались. Согласно отчету Сената, количество постановлений о депортации, выданных за последние десять лет, достигло 122 тысяч в 2019 году. Их столько же, сколько ”у таких стран, как Греция, Испания и Италия вместе взятых. При этом каждая из них сталкивается примерно с таким же миграционным давлением”. По мнению Эрана, закон иллюстрирует отказ Франции принять тот факт, что растущая иммиграция - глобальное явление, влияющее на все западные страны. ”Текущие дебаты совершенно не отражают реальное положение дел”, - уверен эксперт.

В попытке уравновесить более жесткие правила приема лучшими условиями расселения, правительство объявило о планах по введению возобновляемых однолетних видов на жительство для незарегистрированных мигрантов, которые уже во Франции и хотят работать в секторах, в которых не хватает рабочей силы, в частности, в сфере общественного питания.

Иммиграция всегда помогала Франции удовлетворить экономические нужды, считает министр труда Оливье Дюссо.

Однако законопроект подвергся критике со стороны правоцентристской оппозиционной партии ”Республиканцы”, в руках которой потенциальное большинство, необходимое для одобрения закона и с которой правительство надеется создать коалицию в парламенте. ”В вопросе иммиграции не может быть никаких ”одновременно”, - заявил член партии Пьер-Анри Дюмон, намекая на ставшее крылатым выражение Макрона, касающееся его принадлежности двум партиям. - Если вы по-прежнему собираетесь принимать незаконных мигрантов в огромных количествах, мы проголосуем против вашего законопроекта”.

Левые законодатели тоже выступили с резкой критикой правительственного законопроекта, назвав репрессивными меры, не соответствующие тенденции растущей по всему миру миграции, спровоцированной войнами и климатическими изменениями.

В 2018 году правительство Макрона приняло закон, ужесточающий правила миграции, который привел к двум негативным последствиям, ощущаемым по сей день: растущему количеству просителей убежища и усиливающемуся давлению со стороны крайне правых.

В прошлом месяце Великобритания и Франция подписали новое соглашение с целью воспрепятствовать растущему потоку лодок с мигрантами, пересекающими Ла-Манш. Соглашение было заключено более чем через год после того, как 27 человек погибли, пытаясь переплыть загруженный канал. Трагедия стала одной из самых массовых в современной истории Ла-Манша.