Узбекистан-2022: новый баланс управленческой вертикали

Реформа администрации президента (АП) - одно из наиболее важных начинаний Шавката Мирзиеева. Администрация пришла на смену аппарату президента еще в 2018 году, но на протяжении трех последующих лет ее внутренняя структура и схема взаимодействия между ключевыми фигурами сохраняла достаточно много архаичных элементов.

Это обстоятельство заметно тормозило динамику заявленных реформ. Однако существовал не до конца разрешенный вопрос выбора схемы дальнейших преобразований, использования западного, российского или иного опыта создания такого рода структуры. В 2022 году преобразования были продолжены, после того как уход прежнего руководителя АП Зайнилобиддина Низомиддинова и, соответственно, формирование новой команды придали процессу реформирования новый импульс, который затронул как внутреннюю структуру высших органов власти, так и кадровый состав управленческого аппарата.

Наиболее значимой фигурой в аппаратной системе становится Сардор Умурзаков, который до назначения главой администрации руководил одним из самых эффективных ведомств страны – Министерством инвестиций и внешней торговли. Хотя некоторые эксперты связывают смену руководства президентской администрации с событиями в Нукусе, нельзя не признать, что за последние два-три года аппаратный вес Умурзакова значительно вырос и его продвижение по служебной лестнице было воспринято как объективное признание этих заслуг.

При этом речь идет не только о персоне, но, прежде всего, о смене модели, при которой сам функционал администрации становится более ясным и понятным, а число согласований наиболее важных документов заметно сокращается, что позволяет выстраивать эффективную межведомственную координацию, а самое главное, доносить принятые наверху решения до граждан. На этот момент обратил особое внимание сам президент страны.

В конце ноября стало известно о создании новой структуры - помощников главы АП Узбекистана, которые будут работать в регионах и координировать работу народных приемных.

Народные приемные были образованы еще в 2016 году и включали в себя виртуальную приемную президента и народные приемные президента в каждом районе и городе. Предполагалось, что они обеспечат прямой диалог с гражданами, эффективную систему работы с обращениями физических и юридических лиц. Однако на практике эти планы оказались реализованы не в полном объеме, что признали и в самой администрации президента – "допускают медлительность в решении проблем на местах и в основном занимаются волокитой, что вызывает резонные возражения населения". Просто в первые месяцы существования приемных чиновники еще пугались перспективы "попасть под раздачу", если до президента дойдет чье-то электронное обращение. А потом приспособились и начали бодро рапортовать – "90% жалоб рассмотрены и решения по ним приняты". Попробуй, докажи, что по этому поводу думает сам обиженный гражданин. Теперь контроль над исполнением берут на себя "назначенцы" от АП.

Впрочем, сам институт народных приемных (не только в Узбекистане), но и ряде соседних государств постоянно оказывался под огнем критики. Но, похоже, что в нынешней ситуации лучшего способа получать обратную связь от граждан (далеко не все пользуются интернетом и могут попасть на сайт виртуальной приемной) так никто и не придумал.

Трудно сказать, насколько быстро можно будет ощутить позитивные результаты этого шага, но они укладываются в продекларированный стратегический курс Мирзиеева – "сделать власть максимально близкой к народу".

Еще одно важное решение, принятое в 2022 году – назначение Саиды Мирзиеевой на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента. Эта структура подчинена заместителю руководителя администрации, ответственному за изучение общественного мнения и информационную политику, т.е. Комиллу Алламжонову. Подобное решение выглядит вполне понятным, поскольку Алламжонов и старшая дочь президента Узбекистана на протяжении нескольких лет активно сотрудничали в рамках деятельности Агентства информации и массовых коммуникаций, а затем в негосударственном секторе – в рамках Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа.

Алламжонов известен своей либеральной позицией в отношении свобод для "новых медиа" и позитивной оценкой изменений, происходящих в узбекских СМИ: "Всё познается в сравнении. Если нас сопоставить с государствами, где развита журналистика, такими как США, страны Европы, то да, мы, конечно, отстаем. Но если сравнить с прежним Узбекистаном, то мы очень даже впереди. Это зависит от ракурса".

Очевидно, что и в плане подбора кадров для собственной администрации президент Узбекистана руководствуется логикой сохранения баланса интересов, а целостность команды обеспечивается преданностью чиновника и его готовностью выполнить любую поставленную задачу. В этом отношении внутренняя политика страны полностью соответствует политике внешней – балансируя, сохраняешь устойчивость системы.