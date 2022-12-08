Дагестан будет развивать туротрасль в Кайтагском районе

8 дек. 1:34

Руководство Кайтагского района Дагестана планирует привлечь на развитие туризма около 600 млн рублей, сообщил глава муниципалитета Алим Темирбулатов, уточнив, что эти инвестиции могут поступить до 2025 года.

«Для развития туризма нужно создавать условия. С этой целью были привлечены два крупных инвестора. Их проекты предусматривают строительство новых гостевых домов, баз отдыха на уровне пятизвездочных гостиниц. В общей сложности инвесторы вложат в развитие туризма в Кайтагском районе порядка 600 миллионов рублей», - сказал он в ходе прямого эфира ЦУР Дагестана.

Темирбулатов отметил, что первые туристические объекты в районе уже появятся к 2024 году. «Также запланировано возведение объектов экотуризма, где в том числе будет и рыбное хозяйство», - отметил он.