"Бештау Электроникс" начала выпуск мониторов

8 дек. 0:33

Завод «Бештау Электроникс» в Ессентуках выпустил первые партии мониторов, клавиатур и компьютерных мышей, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, скоро предприятие наладит сборку моноблоков ил российских комплектующих. «„Бештау Электроникс“: вполне возможно, что продукция под такой торговой маркой станет известна в России не меньше, чем иностранная компьютерная техника. Только это – наша, сделана на Ставрополье. Предприятие в Ессентуках в тестовом режиме уже выпускает мониторы, клавиатуры, мышки», - поделился он.

Далее он отметил, что вскоре компания намерена запустить линию производства моноблоков.