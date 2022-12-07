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Тбилиси заключил с Римом Меморандум о взаимопонимании

Тбилиси заключил с Римом Меморандум о взаимопонимании

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, находящийся с рабочим визитом в Италии, подписал Меморандум о взаимопонимании с римским коллегой Роберто Гуальтьери, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках меморандума города будут сотрудничать в развитии и восстановлении городов, улучшении окружающей среды, культуре, инклюзивности, инновации.

"Цель меморандума - способствовать углублению дружеских отношений, планировать совместные мероприятия, делиться опытом решения городских, экономических или экологических проблем", - сказано в сообщении.

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