Тбилиси заключил с Римом Меморандум о взаимопонимании

7 дек. 22:33

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, находящийся с рабочим визитом в Италии, подписал Меморандум о взаимопонимании с римским коллегой Роберто Гуальтьери, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках меморандума города будут сотрудничать в развитии и восстановлении городов, улучшении окружающей среды, культуре, инклюзивности, инновации.

"Цель меморандума - способствовать углублению дружеских отношений, планировать совместные мероприятия, делиться опытом решения городских, экономических или экологических проблем", - сказано в сообщении.