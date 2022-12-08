Египетские компании негласно работают с российской альтернативой SWIFT

Несколько египетских компаний негласно работает с альтернативной российской финансовой системой, опасаясь санкций со стороны США. Российская пшеница стала одним из первых товаров, предложенных для торгов на новой Египетской товарной бирже.

Как отмечает Al-Monitor, 28 ноября министерство снабжения и внутренней торговли Египта сообщило о том, что российская пшеница была размещена на бирже. Министерство предоставило 12 тыс. тонн российской пшеницы частному сектору по цене в 9,75 тыс. египетских фунтов ($396) за тонну. 18 продаж уже было осуществлено. Министерство подтвердило, что всего было 28 запросов на 20 тыс. тонн пшеницы.

В сентябре Центральный банк Египта добавил российский рубль в список валют местных банков, чтобы привлечь больше туристов из России, сообщил источник из ЦБ, говоривший с Al-Monitor на условии анонимности.

В апреле председатель российского Центрального банка Эльвира Набиуллина объявила, что 52 финансовых учреждения из 12 стран мира присоединились к российской системе платежей, альтернативной глобальному механизму SWIFT, после введения санкций ЕС и США. Тогда, выступая в Госдуме, Набиуллина не раскрыла участников.

В 2014 году Россия создала собственную финансовую систему СПФС (Система передачи финансовых сообщений) в качестве аналога SWIFT после первой волны западных санкций в связи с присоединениям Крыма.

Как сообщает Государственная информационная служба Египта, связанная с администрацией президента, на протяжении 70 лет Москва и Каир поддерживают крепкие отношения, охватывающие многочисленные сферы.

Правительственный источник, близкий к лицам, принимающим экономические решения в Египте рассказал на условиях анонимности, что ”продолжающийся украинский кризис и его влияние на мировую систему, в частности финансовую, а также экономические санкции против России, в результате которых важнейшие банки страны были исключены из платежной системы SWIFT, вынудили Москву искать альтернативный механизм для денежных расчетов. Причем ЕС исключил только семь российских банков из системы SWIFT.

Исключение банков оказывает негативное влияние не только на Москву, но и на европейские страны, в основном Германию и Нидерланды, которые поддерживают экономические отношения с Москвой, отметил источник. Он добавил, что несколько египетских частных и государственных компаний пользуются российской альтернативной финансовой системой в тайне, опасаясь международных санкций со стороны США.

Египетские и российские чиновники и дипломаты скоординировали действия в рамках нового механизма. Но из-за американских и западных санкций их усилия не афишировались и остаются на уровне местных учреждений и компаний.

Источник считает, что запрос Египта на получение кредита от Международного валютного фонда отложил официальное участие Каира в альтернативной системе из-за опасений оказаться не на той стороне от США, которые могут помешать одобрению кредита. ”Всего несколько египетских компаний используют новый финансовый механизм”, - объяснил источник, отметив, что исключение российских банков из системы SWIFT навредило самой Европе, поскольку Россия - один из основных покупателей европейских товаров и поставщиков нефти и газа в Европу.

Первой страной, которую исключили из SWIFT был Иран в 2012 году. Несколько компаний и частных лиц, связанных с иранским режимом, попали под ограничения из-за ядерной программы Тегерана”, - сказал источник. Он отметил, что Россия стремиться расширить число участников своей альтернативной финансовой системы, в том числе за счет Китая, Турции, Ирана, Казахстана, Киргизии, Армении и Белоруссии.

Абдель Халек Фарук, экономист и директор Нильского центра экономических и стратегических исследований рассказал: ”Египетские компании готовы участвовать в российской альтернативной финансовой системе. Они уверены, что она защитит их от последствий возможного падения доллара и рыночных колебаний. США и Европа затягивают петлю на шее России, а ФРС поднимает ключевые ставки, что усиливает экономический кризис в Египте в связи с большой разницей в стоимости доллара и египетского фунта. Падение местной валюты привело к резкому росту внутренних цен, поскольку Египет платит за импорт в долларах. Более того, сумма внешнего долга тоже выросла в связи с укреплением доллара, и это очередная проблема для египетской экономики”.

Фарук отмечает, что стремление Египта присоединиться к альтернативной системе финансовых переводов отражает его поддержку России и крепкие связи с Москвой в различных сферах.

”Среди товаров, которые Египет импортирует из России, пшеница и зерно. Поскольку некоторые египетские компании используют альтернативную финансовую систему, у Египта появляется возможность смягчить удар в случае серьезных потрясений в американской экономике”, - объясняет Фарук. Однако, по словам эксперта, ”ставить всё на альтернативную российскую финансовую систему и объявлять ее официальной в стране слишком рано”. Полное исключение России из системы SWIFT чревато негативными последствиями для американского доллара, поскольку валютные резервы центральных банков большинства стран в мире хранятся в долларах, а не в национальной валюте. ”Это может привести к изменению глобального финансового порядка, а страны по всему миру перейдут на другие системы или будут хранить резервы в золоте”, - пояснил Фарук.

И так уже происходит: в мае Египет закупил 44 тонны золота. Тем временем другие страны, в частности, Китай и Россия, прибегают к таким альтернативам, как криптовалюты. ”Российский финансовый механизм требует серьезной поддержки, калибровки и рационализации, если Россия хочет, чтобы его признали и использовали по всему миру”, - утверждает Фарук.