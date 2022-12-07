Все "просроченные" лифты поменяют в Северной Осетии к 2025 году

7 дек. 22:14

Все лифты, у которых кончился срок эксплуатации, поменяют в многоэтажных домах в Северной Осетии к 2025 году, рассказал министр ЖКХ, топлива и энергетики региона Майран Тамаев.

"У нас стоит задача заменить все лифты в многоквартирных домах и социальных объектах, у которых вышел срок эксплуатации. Таковых в республике 250", - цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, работы пройдут в 2023-2024 годах.

Тамаев уточнил, что в этом году в Северной Осетии заменили шесть лифтов, предполагается заменить еще 46. В 2021 году в многоэтажках поставили 92 новых лифта, в объектах здравоохранения - восемь.