Оперштаб по гибели каспийских нерп создадут в Дагестане

7 дек. 21:49

Оперативный штаб по ЧП с каспийскими нерпами создадут в Дагестане, такое сообщение распространила пресс-служба правительства региона.

"Абдулмуслим Абдулмуслимов (председатель правительства Дагестана -ред.) поручил оперативно сформировать соответствующий оперативный штаб под руководством министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова, в состав которого войдут представители Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, главы муниципальных образований, ученые и другие", - сказано в нем.

Помимо этого, глава правительства поручил забрать туши нерп с побережья, где они остаются уже несколько дней, и утилизировать их.

Напомним, ранее пресс-служба Минприроды Дагестана сообщила, что на берегу моря в Дагестане нашли 2,5 тыс мертвых каспийских нерп, их смерть объяснили "естественными природными факторами".