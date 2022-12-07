Турция объявит о создании дорожной карты по еврохабу в ближайшее время

7 дек. 21:53

Анкара в ближайшее время завершит разработку дорожной карты проекта создания хаба по поставкам газа в Европу, сообщил глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

"Мы в ближайшее время проясним дорожную карту для центра торговли газом, который планируется разместить во Фракии ", - приводит слова министра ТАСС.

Он отметил, что ряд стран проявляют интерес к проекту создания хаба. По словам Донмеза, газ будет поступать в Турцию как по трубопроводам, так и в сжиженном виде, а затем поставляться участниками рынка в Европу через турецкий хаб.