Общественный транспорт окажется под спутниковым контролем в Карачаево-Черкесии

7 дек. 21:31

Система спутникового контроля за общественным транспортом заработает в Карачаево-Черкесии в будущем году, рассказал и.о. министра промышленности, энергетики и транспорта КЧР Рустам Эркенов.

"Такая аппаратура будет обеспечивать определение местоположения транспортного средства и передачу информации о местоположении и скорости его движения через ГАИС "ЭРА-Глонасс" для реализации контрольно-надзорных полномочий", - цитирует его ТАСС.

Система начнет действовать на муниципальном и межмуниципальном общественном транспорте в 2023 году.