Глава Роспотребнадзора: свиной грипп пришел в Россию всерьез

7 дек. 21:26

Штамм гриппа H1N1 - т. н. свиной грипп - пришел в Россию всерьез, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Она напомнила, что именно он причиняет самый серьезный ущерб здоровью.

"Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в 2009 году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения, и вызвал пандемию 2009-2010 годов", - пояснила Попова.

По ее словам, для профилактики надо использовать маски, очень важны также чистые руки, лицо и гаджеты, а также чистые дыхательные пути.

Глава ведомства заверила, что все необходимые меры в РФ принимаются в полном объеме.