В Дербенте завершается реконструкция Азербайджанского драмтеатра

7 дек. 20:54

Реконструкция Азербайджанского государственного драматического театра продолжается в Дербенте, строительными работами занимается подрядная организация СК "ПРОГРЕСС", сообщает пресс-служба городского округа "город Дербент".

Как отметил представитель подрядчика Бижам Гаджиева, уже завершены строительно-монтажные работы исторической части и административного корпуса объекта, также осуществлена прокладка электрического кабеля внутри театра.

По его словам, работы по облицовке фасада находятся на стадии окончания.

"В средней части театра довершается кирпичная кладка основного зала. Проводится монтаж металлоконструкции над залом. В ближайшее время приступят к монтажу электротехнического и механического оборудования сцены. Также установят трансформатор и котельную", - говорится в сообщении.