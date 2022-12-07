Более 53 тысяч человек остаются без света в Кабардино-Балкарии из-за непогоды

В Кабардино-Балкарии из-за обледенения проводов без света на сегодня остаются более 53 тыс человек, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
"Специалисты продолжают фиксировать высокую скорость гололедообразования на высоковольтных линиях электропередачи. Из-за наледи вследствие нагрузки на провода происходят обрывы", - пояснили в ведомстве.
Из-за новых аварий свет пропал еще в шести населенных пунктах Зольского района.
В общей сложности в Кабардино-Балкарии без электричества сейчас 17 населенных пунктов Зольского и Баксанского районов, где живут более 53 тыс человек.
В то же время, энергетики полностью восстановили электроснабжение в поселениях Нижний Чегем и Хушто-Сырт.
Напомним, аварии из-за обледенения проводов ЛЭП в Кабардино-Балкарии начались 5 декабря. Специалисты работают над их устранением, однако из-за плохой погоды возникают новые обрывы.