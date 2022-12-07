Три фельдшерских пункта откроют в самом отдаленном районе Северной Осетии

7 дек. 20:36

В самом отдаленном районе Северной Осетии - Моздокском - в будущем году создадут три фельдшерских пункта, рассказал глава региона Сергей Меняйло в прямом эфире на национальном телеканале "Осетия-Ирыстон".

"Закуплено три модульных ФАПа для населенных пунктов Моздокского района", - пояснил он.

Их создадут, в частности, в поселке Л. Кондратенко, селении Веселое и станице Павлодольская в рамках нацпроекта "Здравоохранение" к середине 2023 года.

На базе ФАПов будут действовать пункты розничной торговли лекарствами первой необходимости, выдаваться льготные препараты.