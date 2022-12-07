Стало известно, что входит в девятый пакет антироссийских санкций ЕС

7 дек. 20:19

Еврокомиссия представила очередной, девятый по счету пакет антироссийских санкций.

Как рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, в него вошли еще почти 200 человек и предприятий, а также три банка.

Кроме того, предлагается запретить еще четыре российских телеканала, ввести дополнительные рестрикции против энергетического и горнодобыващего сектора, включая запрет на инвестиции в последний, запрет на поставки беспилотников и товаров двойного назначения в Россию. Еще одна опция - блокировать все транзакции Всероссийского банка развития регионов.

Что касается физлиц, то, по словам фон дер Ляйен, это будут "высокопоставленные российские военные, парламентарии, губернаторы, министры". Точные имена и названия компаний станут известны только после того, как новый пакет будет утвержден Советом ЕС и опубликован в Официальном журнале ЕС.