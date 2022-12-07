Мужчина пострадал в результате пожара в КБР

7 дек. 20:11

В Чегеме загорелись торговые точки, пострадал один человек, сообщает пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть МЧС в 17:22 мск. На площади 300 кв м горели торговые магазины.

В ликвидации огня участвовали 27 спасателей и пять единиц техники. Пожар был полностью уничтожен в 19:20.

Ожоги конечностей получил 33-летний мужчина, которого доставили в Республиканскую клиническую больницу Нальчика.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.