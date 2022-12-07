Патриарх Кирилл и председатель УМК встретились в Москве

7 дек. 19:57

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде, который находится с визитом в Москве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, встреча прошла в Даниловом монастыре.

Предстоятель РПЦ тепло приветствовал председателя УМК, подчеркнул важность личных встреч.

Патриарх отметил, что его встречи с Пашазаде проходят регулярно, подчеркнул, что они должны быть продолжены, так как создают благоприятную атмосферу, положительно отражаются на межгосударственных отношениях и на решении оставшихся вопросов.

Глава РПЦ напомнил, что такой формат существует на протяжении более 30 лет. Он выразил мнение, что, особенно во время эскалации напряженности, необходимо наращивать усилия по позитивному влиянию на ситуацию, чтобы добиться реальных результатов и изменений к лучшему.

В завершение встречи председатель УМК Аллахшукюр Пашазаде вручил изображенный на ковре портрет патриарху Московскому и всея Руси.