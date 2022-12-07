Маск вновь стал богатейшим человеком в мире

7 дек. 19:27

Американский миллиардер Илон Маск вернул себе первую строчку в списке самых богатых людей мира вскоре после того, как уступил ее владельцу французского производителя предметов роскоши Moet Hennessy - Louis Vuitton Бернару Арно и его семье, пишет Forbes.

По данным издания, состояние Маска оценивается в $185,8 млрд, в то время как Арно и его семьи - $185,5 млрд.

Ранее Маск уступил титул самого богатого человека в мире Арно и его семье. Его состояние оценивалось в $184,6 млрд, а у Арно - $185,1 млрд.