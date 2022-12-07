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Байрамов рассказал новому послу о негативных последствиях предвзятого отношения Парижа к Баку

Байрамов рассказал новому послу о негативных последствиях предвзятого отношения Парижа к Баку

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился с новоназначенным послом Франции в АР Анн Буайон. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Дипломат принял копии верительных грамот главы дипмиссии, пожелал ей успехов в деятельности на этом посту.

На встрече были обсуждены текущее состояние отношений между Баку и Парижем, ситуация в регионе, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, мирная повестка и другие вопросы.

Говоря о нормализации азербайджано-армянских отношений, Джейхун Байрамов проинформировал Анн Буайон о мирной повестке, а также шагах и инициативах, которые совершает Азербайджан для продвижения мирного процесса, поведал ей о провокациях Армении и угрозах.

Министр подчеркнул, что предвзятое отношение Франции, резолюции, которые принял парламент страны, наносят удар по азербайджано-французским отношениям и не помогают мирному процессу.

Посол поблагодарила Джейхуна Байрамова за прием, заверив, что приложит усилия для развития двусторонних отношений.

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